شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: وليد سليمان يستحق الطرد من القمة.. وخروج قفشة منح الزمالك أفضلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى السيناريست مدحت العدل إعجابه الشديد بتعامل الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مع مباراة القمة التى فاز بها بثلاثية مقابل هدف، وقال مدحت العدل فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "اعتدت دائماً مشاهدة مباراة القمة فى غرفة بمفردى حتى أنفعل براحتى، الزمالك قدم مباراة جميلة، مبروك للفريق وجمهوره وللمستشار مرتضى منصور صاحب فكرة التعاقد مع كارتيرون".

وأضاف مدحت العدل، "الزمالك كسب عشان دفاعه قوى وعجبنى أشرف بن شرقى ومحمد أبو جبل وحازم إمام الذى أعتبره لاعبا مهضوما حقه، وكارتيرون واجه الأهلى بسيناريو مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى وأيضاً الأهلى فى السوبر المحلى، المدرب الفرنسى اعتاد ترك الاستحواذ للمنافس حتى يتم استهلاكه بدنياً ويعتمد هو على الهجمات المرتدة فى ظل امتلاكه لاعيبة حريفة كورة".

وتابع مدحت العدل، "الزمالك كان ممكن يقدر يخرج فائز بأكثر من ثلاثة أهداف لأنه فى كل ثانية كان بيوصل لمرمى الأهلى بسهولة، وفايلر دفع بتشكيل خاطىء وحاول يتدارك الموقف معرفش لأن الزمالك كان كسب الثقة والاهلى كان عشوائى ولايملك شخصية فى الملعب".

وأكمل مدحت العدل، "خروج قفشة منح الزمالك الافضلية، وبادجى كان متميز وعجبنى أداء عمرو السولية وهانى قدم مباراة كويسة فى ظل الورطة التى وضعه فيها فايلر، حتى وليد سليمان لما نزل لعب كويس بس لا يعجبنى تصرفاته، فلقد كان سبباً فى انهاء مشوار أكثر من لاعب، وتصرفه مع عبد الشافى كان يستحق أن يطرد من المباراة بسببه حتى لو لم يكن يقصد فهذا تهور والله أعلم بالنيات، ومعجبنيش تصريحات سمير عثمان وأحمد الشناوى بيهرجوا وعايزين يجاملوا الأهلى بس وطريقة الكيل بمكيالين مرفوضة وكلمت سمير عثمان عاتبته على تقييمه للحكم".

وفاز الزمالك على ضيفه الأهلى بنتيجة 3-1 خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت فى قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدورى العام .

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وباتت هذه الخسارة هى الأولى للأهلى فى الدورى هذا الموسم مقابل الفوز فى 18 مباراة والتعادل فى مباراتين، فيما أصبح هذا الفوز هو الـ12 للزمالك هذا الموسم مقابل التعادل فى ست مباريات والخسارة فى ثلاث.

وكان الأهلى أهدر أربع نقاط بعد تعادله فى مباراتين خلال الدور الثانى أمام سموحة والإنتاج الحربى بنفس النتيجة (1-1).

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قاد الفريق الأبيض لحصد لقب كأس السوبر المصرى بالإمارات بعد تفوقه على الأهلى فى ركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وتوقف رصيد الأهلي عند 56 نقطة فى صدارة الدوري، بينما رفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة فى المركز الثانى بجدول الترتيب.

وسيتم خصم ثلاث نقاط من الزمالك بنهاية الموسم كعقوبة موقعه عليه، عقب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلى فى الدور الأول خلال شهر فبراير الماضي.