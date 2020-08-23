شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جلسة مع الشباب تمنح كارتيرون "مُنقذين" الزمالك الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

تختلف نظرة كل مدير فنى من فريق لآخر فى الاعتماد على اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة للاعتماد عليهم فى المباريات المهمة، ويبدو أن الوضع فى الزمالك كان استثنائيًا بعدما نجح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، الفرصة لظهور عدد كبير من اللاعبين الناشئين مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد قبل استكمال منافسات الدورى الممتاز، الذى استأنف منافساته بداية من يوم 6 أغسطس الجارى، وذلك عقب فترة طويلة من التوقف، كارتيرون حرص على عقد جلسة مع اللاعبين الشباب فى غرفة ملابس بقلعة ميت عقبة، أكد لهم خلالها ثقته فى قدراتهم، مشيدًا فى الوقت نفسه بالمستوى الذى ظهروا عليه فى المباريات الودية للفريق، كما أوضح لهم أنه سيمنحهم الفرصة للمشاركة مع الفريق بشرط الاجتهاد والتركيز والظهور بأفضل مستوى فى الفترة المقبلة.

ثمار جلسة كارتيرون مع شباب الزمالك كانت بمثابة مفعول السحر فى الفوز بلاعبين ظهروا قدرات عالية وثقة فى الاعتماد عليهم فى المباريات الكبيرة، ولعل أبرزهم الثنائى أسامة فيصل، الذى كلل مجهودات كارتيرون معه بهدف قاتل فى مرمى الأهلى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن قبله حسام أشرف، مُنقذ الزمالك وصحب هدف الفوز فى مباراته أمام مصر للمقاصة، فى الوقت القاتل من زمن المباراة ليقتنص ثلاث نقاط هامة فى مشوار الأبيض بالمسابقة.