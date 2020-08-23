شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم يواصل التأهيل استعداداً لمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمد سالم، مهاجم المقاولون العرب، التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق للتعافى من إصابة الإجهاد فى العضلة الضامة، والتى أبعدته عن مباراة المقاولون وأسوان بالجولة الماضية من بطولة الدورى العام، والتى خسرها ذئاب الجبل بهدف نظيف، ليتوقف رصيد المقاولون عند النقطة 37 فى المركز الرابع بجدول المسابقة، ويحاول الجهز الطبى تأهيل سالم فى أسرع وقت للحاق بالمباراة المقبلة والتى تجمع المقاولون والزمالك بالجولة 22 يوم الخميس المقبل.

ويعتبر محمد سالم من أبرز العناصر المؤثرة فى خط هجوم المقاولون العرب، بعدما سجل مع ذئاب الجبل بعدما سجل 5 أهداف من بينها هدف المقاولون فى الزمالك بالدور الأول خلال المباراة التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، وصنع هدفين رغم مشاركته كبديل فى أغلب المباريات التى لعبها.

من جهته، أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن تقنية الفار ساهمت كثيراً فى زيادة جودة التحكيم وأعادت الكثير من الحقوق إلى أصحابها فى مباريات الدورى العام، موضحا أنه مع مرور الوقت واكتساب الحكام لخبرات التعامل مع نظام الفار سيكون الأمر أكثر دقة وسهولة.

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وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن العيب الوحيد الذى يؤخذ على تقنية الفار هو التأخير فى إعلان القرارات الذى قد يقتل متعة المباراة ولكن مع زيادة الخبرات سينتهى هذا الأمر.

من جانبه أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون، أن طاهر بدأ تدريبات الجرى مع الفريق قبل مباراة أسوان إلا أن مشاركته فى مباراة الزمالك مازالت غير مسحومة حتى يطمئن الجهاز الفنى على الجاهزية الكاملة للاعب.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 37 نقطة عقب الخسارة الأخيرة التى لحقت بذئاب الجبل بهدف نظيف أمام فريق أسوان، فى الجولة 21، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 21 مباراة، فازوا فى 11 لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا ست مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 18 آخرين.