شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الأهلي يناقش التراجع عن تمديد عقد مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لليوم السابع أن إدارة النادى الأهلي ولجنة التخطيط قررت إعادة النظر فى ملف تمديد عقد مروان محسن، رغم توقيع اللاعب على عقد جديد خلال الأيام الماضية يقتضى مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم القادم المتبقى فى عقده بحيث ينتهي موسم 2023.

وقال مصدر مطلع بالأهلي لليوم السابع، "كان هناك موافقة على تمديد عقد مروان محسن ولكن بعد الأحداث الأخيرة وتراجع مستوى اللاعب قررنا إعادة النظر فى الملف، ومن الممكن عدم اعتماد العقود الجديدة والاكتفاء فقط بالموسم المتبقى له مع النادي".

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ووقع مروان محسن على تمديد عقده مع الأهلي، إلا أن لجنة التخطيط لم تعتمد الأمر رسميا كما لم يتم تسجيل العقود فى اتحاد الكرة.

وشن نجوم الكرة المصرية حملة هجوم على مروان محسن، مهاجم النادى الأهلي، عقب مباراة القمة التى جمعت قطبى الكرة المصرية أمس السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتقدم إلى المركز الثانى برصيد 42 نقطة.

وكان مروان محسن قد أهدر فرصة خطيرة للنادى الأهلى وقت أن كانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم الزمالك 2/1، عندما رفض التعامل مع تمريرية سحرية من أليو بادجى زميله بالفريق، كادت أن تجعله منفرداً بمرمى الزمالك، معللاً ذلك باعتقاده أنه كان فى موقف تسلل، لتمر الكرة إلى خارج الملعب فى حراسة لاعب الأهلى الذى فشل فى تقدير الموقف بشكل صحيح.

وقال عماد متعب، "حرام اللى بتعمله دا أنت كدا بعيد أوى.. أنصحك تبعد خالص عن الكورة وتاخدلك إجازة تعيد فيها حساباتك وترجع تانى لكن باللى انت عملته دا فى الماتش انهارده ما ينفعش".