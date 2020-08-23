شكرا لقرائتكم خبر عن بادجى مكسب الأهلى الوحيد بعد الخسارة من الزمالك بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن النادى الأهلى خسر من الزمالك فى القمة 120، التى جمعت الفريقين أمس باستاد القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلا أن المكسب الوحيد للفريق الأحمر هو أليو بادجى، والذى يٌعد قوة الفريق الأحمر خلال المباراة ومصدر الخطورة الوحيد على مرمى الأبيض، فى ظل عدم تركيز مروان محسن، وتهور محمد هانى، وأخطاء أيمن أشرف.

وكاد بادجي يُسجل هدفا مُبكرا فى الدقيقة الخامسة من المباراة، بعدما ارتقى لأعلي وسدد برأسه كرة ارتطمت بالقائم، وجاءت من عرضية متقنة لمحمد مجدى قفشة صانع العاب الأهلى من الجانب الأيمن قابلها بادجى برأسه بكل قوة تصدى لها محمد أبو جبل بكل كفاءة .

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بخلاف الهدف المؤكد الذى ضاع نتيجة عدم تركيز مروان محسن، حيث مرر بادجى الكرة إلى مروان لكنه رفض استلامها رغم تقدم الفريق المنافس بهدفين .

ومنذ تعاقد الأهلى مع بادجى شارك فى 11 مباراة منها 6 في بطولة الدورى، آخرها امام الزمالك أمس، و4 بالبطولة الأفريقية ، بخلاف كأس السوبر المصرى، استطاع أن يسجل هدفين فى البطولة المحلية ويصنع 3 لزملائه.

أصبح الزمالك فى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري المصرى الممتاز بعد فوزه على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.