شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى: حماقى بيحفل معايا على الأهلى.. و2020 وش السعد على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب والملحن عزيز الشافعى عن أنه تجمعه علاقة غرام بسنة 2020 لأنه حقق خلالها نجاحات على المستوى العملى، موضحا أن فريقه المفضل هو الزمالك الذى فاز ببطولات خلال هذا العام. وقال عزيز الشافعى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "سنة 2020 جميلة بجد عملت فيها شغل كويس وكمان الزمالك خد بطولتين، وفاز على الترجى التونسى مرتين وعلى الأهلى مرتين".

وأضاف عزيز الشافعى، "شاهدت المباراة مع المطرب الأهلاوى أحمد جمال، وصوتى راح من الصراخ بعد هدف أسامة فيصل الذى قتل المباراة، مكنتش عارف بعمل أيه، خبطت فى الحيطة وصرخت، عجبنى طارق حامد ومصطفى محمد وأشرف بن شرقى فى صفوف الزمالك خلال القمة".

وتابع عزيز الشافعى، "مصطفى محمد سجل هدف عالمى التاريخ هيقف عنده كتير، مصطفى محمد بيفكرنى بجمال عبد الحميد وطريقة تعامله مع الكرة فى منطقة الجزاء، والأجواء كانت جميلة ومكنش فيه تجاوزات سواء فى الملعب أو حتى بين الجماهير على السويشال ميديا وياريت نفضل كدا".

وأضاف عزيز الشافعى، "المطرب الجميل محمد حماقى الأهلاوى الكبير بعتلى رسالة الصبح فيها كوميكس تريقة على الأهلى وقالى ابسط ياعم ".

وفاز الزمالك على ضيفه الأهلى بنتيجة 3-1 خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت فى قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدورى العام .

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وباتت هذه الخسارة هى الأولى للأهلى فى الدورى هذا الموسم مقابل الفوز فى 18 مباراة والتعادل فى مباراتين، فيما أصبح هذا الفوز هو الـ12 للزمالك هذا الموسم مقابل التعادل فى ست مباريات والخسارة فى ثلاث.

وكان الأهلى أهدر أربع نقاط بعد تعادله فى مباراتين خلال الدور الثانى أمام سموحة والإنتاج الحربى بنفس النتيجة (1-1).

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قاد الفريق الأبيض لحصد لقب كأس السوبر المصرى بالإمارات بعد تفوقه على الأهلى فى ركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وتوقف رصيد الأهلي عند 56 نقطة فى صدارة الدوري، بينما رفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة فى المركز الثانى بجدول الترتيب.

وسيتم خصم ثلاث نقاط من الزمالك بنهاية الموسم كعقوبة موقعه عليه، عقب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلى فى الدور الأول خلال شهر فبراير الماضي.