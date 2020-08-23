شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ اللقاءات يكشف تفوق وادى دجلة على زعيم الثغر 8-2 قبل صدام الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى وادى دجلة نظيره الاتحاد السكندرى في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت فى ختام مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها دجلة بعد التعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة فيما تأجلت مباراة الإتحاد مع المصرى في الجولة الماضية وشهد آخر ظهور لزعيم الثغر في المسابقة تعادلاً بهدف لكل فريق مع الجونة.

*ترتيب وادى دجلة والاتحاد السكندرى فى جدول الدوري

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاُ وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

*تاريخ مواجهات وادى دجلة والاتحاد السكندرى

الفريقان تقابلا في 14 مباراة سابقة بالدوري كانت الغلبة خلالهم لفريق دجلة ، حيث حقق الفوز في 8 مباريات مقابل انتصارين فقط للاتحاد ، وحسم التعادل السلبي نتيجة 3 مباريات أخرى بينهما بالمسابقة ، فيما انتهت مباراة الدور الاول بين الفريقين بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل لزعيم الثغر خالد قمر وتعادل لدجلة محمد عبد العاطى.

*نيكوديموس يفتش عن النجاة من الهبوط ويوسف يبحث عن المربع الذهبى

ويسعى اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة لخطف النقاط الثلاث لإستثمار الدفعة المعنوية التي حصل عليها بالتعادل مع الدراويش خارج ملعبه حيث قاد الفريق الدجلاوى في ثلاثة خلفا لمواطنه تاكيس جونياس قبل توقف المسابقة، انتهت الأولى قبل توقف المسابقة بالتعادل السلبى ثم فاز في اللقاء الثانى على حرس الحدود ثم تعادل مع الاسماعيلى، ويرغب المدرب اليونانى فى إنقاذ فريقه من دوامة الهبوط التى تلاحقه بشدة.

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في المقابل يبحث طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى عن انتصار يدفعه للمربع الذهبى للمسابقة انتظاراً لنتيجة مباراته المؤجلة مع المصرى بغية مواصلة قطار النتائج الجيدة لزعيم الثغر هذا الموسم.

*التشكيل المتوقع لوادى دجلة والاتحاد السكندرى

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الاتحاد السكندرى مكون من :" "محمد عبد المنصف - محمود مرعى_ احمد سعيد - محمد هلال - اسحاق يعقوب - محمد عبد العاطى - -عمرو صالح - حسام عرفات - عبد الوادى - بيكهام - احمد شريف".

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام وادى دجلة مكون من :"عماد السيد-السيد سالم - إسلام جمال - محمود رزق - محمود شعبان -نور السيد - أحمد نبيل مانجا -خالد الغندور - أحمد حجي - أحمد رفعت - خالد قمر".