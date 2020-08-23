شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يعود للجبهة اليُمنى فى الأهلي أمام الجونة لإيقاف محمد هانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود أحمد فتحى، ظهير أيمن الأهلى، لتشكيل الفريق فى مباراة الجونة في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدورى الممتاز بسبب غياب محمد هانى للإيقاف، بعدما حصل على البطاقة الثالثة فى مباراة الزمالك أمس، الستب، التى خسرها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف.

وظهر محمد هانى بمستوى سيئ للغاية فى مباراة الزمالك أمس بشكل تعرض معه لانتقادات قاسية من جماهير الفريق وخبراء اللعبة بعدما تسبب فى اهتزاز شباك الأهلى بأكثر من هدف فى القمة المصرية.

من ناحية أخرى، ارتكب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، سقطة كبيرة بعد مباراة الزمالك عندما قال عقب المباراة إن الخسارة بهدفين مثلها مثل الخسارة بثلاثة أهداف أو أكثر، وهو ما فجر بركان الغضب ضد المدرب السويسرى من قبل جماهير الأهلى التى قالت إن المدير الفنى لا يعرف قيمة مباريات القمة بين الأهلى والزمالك.

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تصريحات فايلر عقب القمة أكدت على حقيقة مهمة وهى أن فايلر لا يعرف التفريق بين مباراة مهمة وأخرى غير مهمة، كما أنه غير مُدرك لأهمية مباريات الزمالك وهذا ما ظهر فى تصريحاته عقب خسارة السوبر المحلى الأخير أمام الزمالك فى شهر فبراير الماضى، حيث خرج المدرب السويسرى المغرور وقتها يتحدث عن أعذار واهية وقلل من خسائر هزيمة الاهلى أمام خصمه التقليدى الزمالك فى السوبر الماضى، قائلاً، "الهزيمة من الزمالك مثل الهزمية من أى منافس وهو أمر لا يستقيم مع جمهور الأهلى أو الزمالك فى هذه المباريات".

فايلر فى كل خسارة لا يتحدث عن أخطائه ولا مشاكله الفنية وظهر واضحاً أنه لا يعرف أهمية وحجم مباريات القمة لجماهير الفريقين وأنها تمثل بطولة خاصة بعيداً عن ترتيب الفريقين فى جدول الدورى، لذا ليس منطقياً أن يتحدث فايلر بعد مباراة أمس عن أن الخسارة بهدفين من الزمالك شأنها شأن الخسارة بثلاثة أهداف.

ارتداء فايلر "قميص أبيض" فى قمة الأمس أثار غضب الجماهير الأهلاوية التى تساءلت عن سر ارتداء المدير الفنى اللون الذى يرتديه منافسه فى القمة وهو أمور كلها تؤكد أن فايلر يتعامل ببرود _وليس ثقة_ مع مباريات الزمالك ولا يعرف كيف يشحن لاعبيه معنوياً لها من أجل الفوز وإسعاد الجماهير.