شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يلعب مروان محسن فى الأهلى.. ولماذا يلعب كرة أصلاً؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً بعد الآخر ومباراة بعد الأخرى يُثبت مروان محسن مهاجم الأهلى أنه لا يصلح لقيادة هجوم فريق كبير كالأهلي، بل إنه لا يصلح لممارسة كرة القدم من الأساس، وبات لزاماً عليه أن يترك كرة القدم ويتجه لمهنة أخرى قد ينجح فيها بعدما كشفت مباراة الزمالك أمس، السبت، بالدورى والتى خسرها الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف أنه لاعب لا يعرف شيئاً عن التهديف.

مروان محسن ربما يكون أسوأ مهاجم فى تاريخ النادى الأهلى فقد أثبتت المباريات أنه لا يستحق هذا الشرف، حصل على فرص كثيرة طوال المواسم الماضية ولم يستغلها، لم يثبت يوماً أنه جدير باللعب فى فريق كبير كالأهلى، نال دعم وثقة الجمهور كثيراً ومع ذلك لم يثبت يوماً أنه جدير بهذه الثقة.

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بات مروان محسن يمثل عبئا واضحا على الاهلى ولابد من ترحيله فوراً وليس منطقياً أن يستمر لاعب بهذه الإمكانيات الضعيفة والمتواضعة للغاية فى الاهلى لمدة ثلاثة مواسم مقبلة بعدما جدد النادى عقده مؤخراً لمدة ثلاثة مواسم.

لا يمكن أن يكون مروان محسن مهاجماً.. ليس هناك أسوأ من مهاجم يُهدر كل هذه الفرص.. مهاجم لا يعرف التسجيل ولا صناعة الأهداف.. مهاجم لا يعرف أبجديات التسجيل.. ومع ذلك يخرج فى كل مرة يهاجم من ينتقده ويزعم كذباً وبُهتاناً أن هناك حملة ضده، لكن ما فعله مروان فى الدقائق التى شارك فيها خلال قمة أمس يؤكد أنه هو الجانى على نفسه وهو المُقصّر فى حق نفسه ولم يُبالغ عماد متعب نجم الأهلى الأسبق عندما طالب مروان بأن يحصل على إجازة حتى يستعيد ثقته فى نفسه.

شارك مروان محسن فى كأس العالم مع منتخبنا الأول بروسيا 2018 وقاد منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2017 كما شارك مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد لندن 2012.. وهى مزايا لم يحصل عليها أى مهاجم آخر فى الكرة المصرية وبدلاً من أن يستغل مروان هذه المشاركات لتحسين مستواه وقدراته الفنية واصل السير فى النفق المُظلم ولم يُطوّر من مستواه طوال هذه السنوات ليبقى على هذا المستوى "العقيم" من التهديف الذى لابد أن ينتهى ويرحل هذا المهاجم من الأهلى بل ويعتزل الكرة ويفكر فى مهنة أخرى ربما ينجح فيها.