بالأرقام.. كيف تفوق ساسي على ثلاثي وسط الأهلي في القمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اعتمد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على طريقة جديدة لمواجهة الزمالك، لكنه خسر الرهان بعدما خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف في قمة مباريات الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليتلقى مع المارد الأحمر أول هزيمة له في المسابقة المحلية.

وغيّر فايلر طريقة خطته من (4-2-3-1) إلى (4-3-3) بعد دفعه بثلاثة لاعبين في خط الوسط مع التضحية بمركز صانع الألعاب، حيث شارك كل من أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية، مع وجود جونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة خلف المهاجم أليو بادجي.

وعلى الجانب الآخر، أعاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لاعبه التونسي فرجاني ساسي إلى مركزه الطبيعي كلاعب وسط بجوار طارق حامد، بعد الاعتماد عليه كصانع ألعاب في المباريات السابقة وعدم ظهوره بمستواه المعهود في مركز رقم "10".

وظهر تميز فرجاني ساسي أمام ثلاثي الأهلي في معركة الوسط، وكان أكثر لاعبي الزمالك مع طارق حامد قياما بالتمريرات الصحيحة في المباراة، والتي بلغت 35 تمريرة بنسبة نجاح 80%، مع تفوقه في التمريرات الطويلة والتي بلغت تمريرتين صحيحتين بنسبة نجاح 100%.

ولم يفقد فرجاني الكرة إلا في مناسبتين فقط، كما كانت مجهوداته على الصعيد الدفاعي مقبولة، حيث فاز بـ12 كرة مشتركة في مواجهة الأهلي منها استعادتها قبل المنافسين 10 مرات، كما قام بأربعة تدخلات ناجحة وقطع الكرة بشكل ناجح مرة واحدة وتصدّى لتسديدة من المنافس (بلوك).

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وعلى الجانب الآخر، تم استبدال المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي بين شوطي المباراة، ليعود فايلر إلى طريقته المعتادة بالاعتماد على لاعبين فقط في الوسط، قبل أن يتم استبدال حمدي فتحي بعد مشاركته في 80 دقيقة باللقاء، فيما خاض عمرو السولية المباراة كاملةً.

ديانج في الشوط الأول قام بـ26 تمريرة صحيحة، وقام بثلاث تدخلات صحيحة ومثلهم في استعادتها قبل المنافسين، وقطع الكرة في مناسبة وحيدة على مدار 50 دقيقة لعب، وفقد الكرة ثلاث مرات، وعلى المستوى الهجومي كانت له فرصة بعدما سدد كرة من مسافة بعيدة ذهبت بعيدة عن المرمى.

أما حمدي فتحي فقام بـ30 تمريرة صحيحة، وكان له تدخلين ناجحين وقطع الكرة مرة واحدة مقابل استعادتها قبل المنافسين 7 مرات، وتمت مراوغته في مناسبة واحدة وحصل على بطاقة صفراء إثر تدخل عنيف مع محمد أبو جبل حارس الزمالك، وخسر التحاما هوائيا من أصل اثنين.

وكان عمرو السولية، لاعب الوسط الثالث، بين أكثر لاعبي الأهلي فقدًا للكرة بعدما فقدها في خمس مناسبات، في الوقت الذي قام فيه بـ38 تمريرة صحيحة، و5 تمريرات طويلة بنسبة نجاح بلغت 71%، وقطع الكرة بشكل ناجح مرة واحدة وكان له أربعة تدخلات ناجحة خلال المباراة.