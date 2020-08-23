أحمد حسن عن القمة: الزمالك كان بإمكانه تحقيق فوز تاريخي.. والأهلي "متفكك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، إن الزمالك كان بإمكانه تحقيق فوز تاريخي على الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة دوري we المصري.
وحقق الزمالك فوز بنتيجة 3-1 على الأهلي في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال أحمد حسن: "القمة شهدت أداء فني جيد من الفريقين، الأهلي والزمالك في الشوط الأول أضاعوا فرص كثيرة، والمباراة كانت ممتعة بين الطرفين".
وأضاف: "سلوكيًا، المباراة خرجت بشكل جيد، وسادت الروح الرياضية بين اللاعبين، كارتيرون أدار المباراة بشكل جيد، وتفوق على الأهلي في أكثر من مناسبة".
وتابع: "الزمالك كان بإمكانه تحقيق فوز تاريخي على الأهلي الذي حدث له حالة تفكك في أخر عشرين دقيقة".
وأتم: "كارتيرون لعب بشكل جيد والتزم تكتيكيًا، ويجب الإشادة به في ظل سياسة الدفع بالناشئين، حتى فى المباريات الكبيرة".
جدير بالذكر أن الزمالك تمكن من إنهاء سلسلة اللاهزيمة التي حققها الأهلي خلال 20 مباراة بالدوري هذا الموسم.
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