"هدفنا غير هدفكم".. وائل جمعة يوجه رسالة تعليقًا على مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق وائل جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق على هزيمة الأهلي أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة دوري we المصري.

وخسر الأهلي بنتيجة 3-1 أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال جمعة: "دايما الأهلي تحت الضغط ولو فاكر إن الحياه في الأهلي وردية و جميلة تبقي متعرفش يعني ايه الأهلي سواء مسئول أو لاعب أو عامل أو مشجع".

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وأضاف: "الأهلي متصدر الدوري بفارق 14 نقطة وشوف الناس زعلانة إزاي.. هدفنا غير هدفكم خالص".

وأتم: "اللي حصل امبارح يفوقنا ويصحينا للي جاي وكلنا معاك يا اهلي".

جدير بالذكر أن الزمالك نجح في إيقاف سلسلة اللاهزيمة للأهلي التي حققها خلال 20 مباراة ببطولة الدوري هذا الموسم.