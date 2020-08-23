"هدفنا غير هدفكم".. وائل جمعة يوجه رسالة تعليقًا على مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
علق وائل جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق على هزيمة الأهلي أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة دوري we المصري.
وخسر الأهلي بنتيجة 3-1 أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال جمعة: "دايما الأهلي تحت الضغط ولو فاكر إن الحياه في الأهلي وردية و جميلة تبقي متعرفش يعني ايه الأهلي سواء مسئول أو لاعب أو عامل أو مشجع".
وأضاف: "الأهلي متصدر الدوري بفارق 14 نقطة وشوف الناس زعلانة إزاي.. هدفنا غير هدفكم خالص".
وأتم: "اللي حصل امبارح يفوقنا ويصحينا للي جاي وكلنا معاك يا اهلي".
جدير بالذكر أن الزمالك نجح في إيقاف سلسلة اللاهزيمة للأهلي التي حققها خلال 20 مباراة ببطولة الدوري هذا الموسم.
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