بالأرقام.. لماذا خطف بنشرقي قلوب الزملكاوية في القمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

توهج المغربي أشرف بنشرقي، جناح نادي الزمالك، في مواجهة الأهلي ليساهم في تحقيق الفريق الأبيض للفوز في مباراة القمة رقم 120 بين قطبي الكرة المصرية بنتيجة (3-1) ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

وقدَّم بنشرقي أداءً لافتًا في المباراة، ليجمع قطاع عريض من جماهير الزمالك على كونه أحد العناصر الرئيسية في تحقيق الفوز، خاصةً بعدما صنع الهدف الأول الذي أحرزه أحمد سيد زيزو وافتتح به الفريق الأبيض التسجيل.

كما أكد محللو قناة "أون تايم سبورتس"، عماد متعب مهاجم الأهلي السابق وأيمن يونس وحازم إمام ثنائي الزمالك السابق، أن أشرف بنشرقي كان نجم مباراة القمة التي احتضنها ملعب استاد القاهرة مساء أمس السبت.

33 كان مجموع التمريرات التي نفذها بنشرقي في المباراة بنسبة نجاح 79%، وأرسل عرضيتين كانت واحدة منهم صحيحة، وقام بمراوغتين صحيحتين من أصل أربعة أمام لاعبي الأهلي، وكانت له محاولتان ذهبت منهم واحدة على مرمى محمد الشناوي، بجانب "الأسيست" الذي وضع زيزو في مواجهة المرمى ليحولها بسهولة داخل الشباك.

واعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على بنشرقي في الجبهة اليسرى، ليستغل المساحة الفارغة التي يتركها محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، عندما يتقدم للهجوم، ليشكل الجناح المغربي مصدر الخطورة الحقيقية للفريق الأبيض خلال المباراة، خاصةً في الهجمات المرتدة واندفاع مدافعي الفريق الأحمر.

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- الخريطة الحرارية لأشرف بنشرقي أمام الأهلي:

ويبرز بوضوح دور بنشرقي تحت قيادة كارتيرون في الدوري المصري بشكل عام، حيث يتصدر مع يوسف أوباما قائمة أفضل اللاعبين خلقًا للفرص مع الزمالك في البطولة المحلية بعدما صنع 20 فرصة لزملائه، لكنه لعب أقل من أوباما بعد ظهوره في عشر مباريات بشكل أساسي وخمسة كاحتياطي ليدون ظهوره في 1023 دقيقة، مقارنة بزميله الذي خاض 1311 دقيقة.

ويعد صاحب الـ25 عامًا أكثر اللاعبين على صعيد المحاولات على مرمى المنافسين، والتي بلغت 19 محاولة في الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز، وهو الأكثر قياما بالمراوغات الناجحة والتي بلغت 31 مراوغة بنسبة نجاح 53%.

ويحتل بنشرقي المركز الثالث بين لاعبي الزمالك على صعيد التمريرات الصحيحة، والتي بلغت 322 تمريرة بنسبة نجاح 77%، خلف المتصدر التونسي فرجاني ساسي (719 تمريرة) وصاحب المركز الثاني يوسف أوباما (468 تمريرة).

وفي ظل الاعتماد عليه في الجبهة اليسرى، بلغت عدد عرضيات أشرف بنشرقي 26 عرضية (6 منهم صحيحة) بنسبة نجاح وصلت إلى 23%، كما نجح النجم المغربي في تسجيل هدف وصناعة هدفين آخرين حتى الآن.