مكسب الأهلي في القمة.. هل يحجز بادجي مقعده في تشكيل فايلر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أنهى الزمالك سلسلة اللا هزيمة للأهلي بعد إسقاطه في ملعب استاد القاهرة بنتيجة (3-1) في قمة الجولة الـ21 للدوري المصري، لكن تحقق مكسب فردي للمارد الأحمر بعد تألق المهاجم السنغالي أليو بادجي في القمة رقم 120 بالمسابقة.

وفضَّل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، الاعتماد على أليو بادجي لقيادة هجوم الفريق مواجهة الزمالك عن البدء بمروان محسن، مع الاعتماد على النيجيري جونيور أجايي في مركزه الأساسي كجناح.

ودوّنت تلك المباراة الظهور الأساسي الأول لبادجي مع الأهلي في الدوري وأول مشاركة كاملة له أيضا في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري، ليشكل مصدر الخطورة الوحيد لفريقه في مواجهة الزمالك على مدار مشاركته في 100 دقيقة.

وسنحت لبادجي أربع فرص في مواجهة الزمالك بشكل عام، نصفهم جاء بين القائمين والعارضة بنسبة نجاح 50% ويتصدى لهما محمد أبو جبل حارس الزمالك، بينما كانت الفرصة الأبرز التي ارتطمت بالقائم وذهبت الأخيرة بعيدة عن المرمى.

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وأظهر بادجي تميزه في الكرات الهوائية مستغلا طوله الفارع، وهو ما منحه التفوق على مدافعي الزمالك، حيث استفاد من عرضيتين داخل منطقة الجزاء ليحولها بضرباته الرأسية وترتطم الأولى بالقائم الأيمن ويتصدى أبو جبل للثانية ببراعة.

وفي ظل وجود بادجي في عمق منطقة الجزاء، ظهر اعتماد فايلر على العرضيات لتشكيل خطورة على الزمالك بعدما أرسل لاعبوه 29 عرضية (11 منهم صحيحة)، مقارنة بالمباريات الماضية التي لم تصل فيها العرضيات إلى هذا الكم الهائل.

وفي ظل غياب أجنحة الفريق في ظل إصابة حسين الشحات وأحمد الشيخ ورحيل رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته، قد يغير فايلر طريقة لعبه من الاعتماد على الأجنحة إلى إرسال العرضيات لبادجي بعد ظهوره اللافت مؤخرًا.

وكان بادجي شارك كبديل في مواجهة أسوان بدلا من جونيور أجايي في الربع ساعة الأخيرة من مباراة الجولة قبل الماضية، لينجح المهاجم السنغالي صاحب الـ22 عامًا في تسجيل هدف بنهاية المباراة ليختتم ثلاثية فريقه يوم الإثنين الماضي.

ورغم مشاركة بادجي في خمس مباريات بشكل احتياطي بالدوري قبل مواجهة الزمالك، إلا أنه نجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما في 180 دقيقة لعب بالدوري المصري، بخلاف مساهمته في التمريرات المؤدية مباشرةً لمحاولة على المرمى.

- الخريطة الحرارية لبادجي في مواجهة الزمالك: