وزير الرياضة يجتمع باللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد ٢٠٢١

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد والمقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام المقبل ٢٠٢١، في اطار الاجتماعات الدورية التي يقوم بها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باللجنة المنظمة وذلك بحضور المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة، والكابتن حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة.

وتناول الاجتماع متابعة آخر الإجراءات الخاصة

بإنهاء الأعمال الخاصة بالصالات المغطاة ، وصالات التدريب للمنتخبات المشاركة بالبطولة، بالإضافة إلى الاستعدادات لإقامة قرعة البطولة والتي من المقرر أن تقام في ٥ سبتمبر ٢٠٢٠.

كما تمت مناقشة استعدادات اللجنة الطبية واهميتها بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشدداً على اهمية عقد إجتماعات دورية للجنة الطبية ووضع اولوية سلامة اللاعبين والجماهير قبل واثناء البطولة.

كما تناول الاجتماع استعراض اللجنة المنظمة الشكل الخاص بحفلي الافتتاح والختام للبطولة.

وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنهاء كافة الأعمال في توقيتاتها المحددة وعلى أعلى مستوى ، مؤكداً على اهمية ظهور حفلي الافتتاح والختام بشكل مميز يمثل انعكاسا لما توصلت إليه الدولة المصرية من تقدم ورقي ، والذي اعتادت عليه الدولة المصرية في تنظيم أحداثها الرياضية التي تقام على أرضها على أعلى مستوى بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتي جعلت من مصر مركزا عالميًا لإقامة أكبر البطولات العالمية.