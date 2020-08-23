وزارة الرياضة تخصص طاقمًا طبيًا مرافقًا لمنتخبات دوري الصم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة مطروح، برئاسة الدكتور الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتوفير طاقم طبي لمتابعة الحالة الصحية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بدوري مراكز الشباب للصم، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم)، خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري حتى 4 سبتمبر المقبل، بملعب مركز شباب مطروح.

يأتي ذلك وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط

العامة لعودة نشاط كرة القدم، التي وضعتها وزاره الشباب والرياضة.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بمخاطبة جميع منتخبات الصم المشاركة فى منافسات الدوري بعد قرار استئنافه لإجراء الاختبارات الطبية اللازمة لفيروس كورونا المستجد على لاعبيها قبل المشاركة وتقديم شهادة طبية إلى الطاقم الطبي تفيد ذلك قبل بدء المنافسات.

ويقوم الطاقم الطبي بمتابعة الحالة الطبية للاعبين والأجهزة الإدارية كافة والفحص اليومى المتكرر لدرجة الحرارة للاطمئنان علي

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الحالة الصحية لهم، وكذا الكشف الدوري على طاقم الحكام المنوطين بإدارة المباريات المتبقية بالدوري.

يتشكل الطاقم الطبي برئاسة الدكتور مبروك سالم الشحات، مدير إدارة المستشفيات بصحة مطروح، وعضوية كل من الدكتور أحمد محمد غانم، رحاب فوزي مسعود، ماجدة مطاوع عبدالكريم عضو فريق مكافحة العدوي، والطاقم الطبي له سلطة استبعاد أو منع الدخول إلى شخص تظهر عليه الأعراض بما يحقق السلامة للجميع.

تقوم مديرية الشباب والرياضة بمطروح بوضع نظام ثابت معتمد لتطهير الأدوات الرياضية قبل التدريب أو المباريات، وتوفير الكحول والمطهرات فى أماكن متعددة بالملعب، والإشراف على تطهير الملعب وغرف الملابس ودورات المياه والأماكن المشتركة قبل بدء التدريب أو المباريات.