تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونيخ في نهائي دوري الأبطال

يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة مدربه توماس توخيل؛ لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ الألماني، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأحد، والتي تجمع بينهما على ملعب ستاد النور بالبرتغال.
موعد مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان :
تنطلق مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأحد، في تمامالساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان :
ستكون مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأحد، منقولةبشكل مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD1.
يقود مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، طاقم تحكيم مكون من: الحكم الدولي دانيلي اورساتو، ويعاونه كل من لورنزو مانجانلي والسياندرو جيلاتيني وأوفيدو ألين هاتيجان.
التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان :
حراسة المرمى: كيلور نافاس
خط الدفاع: خوان برنات – ماركينيوس - تياجو سيلفا - تيلو كيرير
خط الوسط: إدريسا جي - أندير هيريرا - ماركو فيراتي
خط الهجوم: مبابي – نيمار – دي ماريا
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