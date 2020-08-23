رفض تعديل موعد لقاء دجلة والاتحاد بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا

رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة حسام الزناتي، فكرة تعديل موعد لقاء الاتحاد السكندري مع وادي دجلة، المقرر له الثامنة مساء اليوم بملعب بتروسبورت ضمن الجولة الـ٢١ من بطولة الدوري. الـ٢١ من بطولة الدوري. أكد مسؤولو اتحاد الكرة أن تعديل موعد مباراة ليس بالأمر السهل ويتضمن موافقات أمنية وطرفي اللقاء، موضحًا أن المباراة ستقام في موعدها. اللقاء، موضحًا أن المباراة ستقام في موعدها. كانت أنباء ترددت عن تعديل موعد اللقاء بسبب إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في التاسعة مساءً بعد لقاء دجلة والاتحاد بساعة واحدة.

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