غدًا.. لجنة الانضباط تجتمع في اتحاد الكرة

تجتمع لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار السيد البنداري، غدًا الإثنين، في مقر اتحاد الكرة بالجبلابة.

تناقش اللجنة تقارير مراقبي المسابقات والحكام بخصوص الأسابيع السابقة في بطولة الدوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما قدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة، بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، مذكرة رسمية لدى لجنة الانضباط ضد خالد مهدي، مدير الكرة في الإنتاج الحربي.

تضمنت المذكرة شكوى من لجنة الحكام ضد خالد مهدي

بسبب هجومه العنيف ضد الحكم الدولي محمود البنا، حكم مباراة فريقه أمام الأهلي، في الأسبوع الـ١٩ من بطولة الدوري.

شددت لجنة الحكام على أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات كافة ضد أي شخص يتجاوز ضد اللجنة أو الحكام في وسائل الإعلام.