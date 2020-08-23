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تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال

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يستعد فريق بايرن ميونيخ الألماني بقيادة مدربه هانس فليك، لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة النهائية من بطولة ، اليوم الأحد، والتي تجمع بينهما على ملعب ستاد النور بالبرتغال.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان :

تنطلق مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة

مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية ، بالإضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان :

ستكون مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأحد، منقولة بشكل مباشر عبر

قناة  beIN SPORTS HD1.

يقود مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، طاقم تحكيم مكون من: الحكم الدولي دانيلي اورساتو، ويعاونه كلا من لورنزو مانجانلي والسياندرو جيلاتيني وأوفيدو ألين هاتيجان.

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التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونيخ :

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ألفونسو ديفيس – ديفيد ألابا – جيروم بواتينج – جوشوا كيميتش

خط الوسط المدافع: تياجو ألكنتارا - ليون جوريتسكا

خط الوسط المهاجم: إيفان بيريسيتش – توماس مولر – سيرجي جنابري

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

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