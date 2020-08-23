موعد مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يستعد ملعب النور بالبرتغال؛ لاستضافة المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأحد، التي تجمع فريق بايرن ميونيخ الألماني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان:

تنطلق مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

وأيضًا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، إضافة إلى الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان:

ستكون مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأحد، منقولة بشكل مباشر عبر

قناة beIN SPORTS HD1.

يقود مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، طاقم تحكيم مكون من: الحكم الدولي دانيلي اورساتو، ويعاونه كل من لورنزو مانجانلي والسياندرو جيلاتيني وأوفيدو ألين هاتيجان.

وتأهل الفريقان بشكل مريح إلى النهائي؛ إذ تأهل بايرن ميونيخ على حساب ليون الفرنسي بنتيجة 3-0، بينما فاز الفريق الباريسي بنفس النتيجة أيضًا على حساب لايبزيج الألماني 3-0، وسيتنافسان الآن على التتويج بذات الأذنين.