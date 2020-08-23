اتحاد الكرة يُشكل لجنة أصحاب المصالح في تعديلات اللائحة الجديدة

وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، بندًا ضمن تعديلات اللائحة الجديدة بتشكيل لجنة أصحاب المصالح في الجبلاية.
وبحسب مصدر في اتحاد الكرة، يتضمن البند تشكيللجنة برئاسة نائب رئيس الجبلاية، يتمثل دورها في تلقي مقترحات لتطوير اللعبة، أو طرح أفكار جديدة من أشخاص خارج الجمعية العمومية للاتحاد، سواء نجومًا سابقين أو خبراء لوائح أو نقادًا رياضيين، وغيرهم من أصحاب المصالح في كرة القدم.
وينتظر اتحاد الكرة وصول النسخة النهائية للائحة من أجل إرسالها للأندية تمهيدًا لعقد اجتماع جمعية عمومية لاعتماد التعديلات.
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