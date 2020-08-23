رسميًا.. "الحكام" تقدم مذكرة للانضباط ضد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج

قدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة، بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، مذكرة رسمية لدى لجنة الانضباط ضد خالد مهدي، مدير الكرة في الإنتاج الحربي.
تضمنت المذكرة شكوى من لجنة الحكام ضد خالد مهدي بسبب هجومه العنيف ضد الحكم الدولي محمود البنا، حكم مباراة فريقه أمامالأهلي في الأسبوع الـ١٩ من بطولة الدوري.
وشددت لجنة الحكام على أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات كافة ضد أي شخص يتجاوز ضد اللجنة، أو الحكام، في وسائل الإعلام.
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