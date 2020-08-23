رياضة | نجم الزمالك السابق يطالب إدارة الأهلي بمعاقبة مروان محسن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق يطالب إدارة الأهلي بمعاقبة مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب نجم الزمالك السابق مسئولي الأهلي بتوقيع عقوبة كبيرة على مروان محسن بعد واقعة مباراة القمة 120 والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف لهدف.

وقال وليد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لابد من توقيع عقوبة قوية على مروان محسن بعد هذه الفرصة، فهذا موقف لاعب غير محترف بالمرة".

وأضاف: "كان من المفترض أن يرى الوضع داخل الـ18 ولا يتراجع، كما أنه مش مكسر الدنيا عشان يزعل إن بادجي ملعبش الكورة ليك".

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