رياضة | الزمالك يرد على أنباء رحيل فرجاني إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرد على أنباء رحيل فرجاني إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت مصادر صحفية، عن رغبة مسؤولي بيراميدز في ضم الدولى التونسي فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أكد على أنه لا نية في التفريط في خدمات الدولي التونسي لبيراميدز مهما كان حجم المقابل المعروض لضم اللاعب.

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من جانبه كشفت مصادر صحفية داخل نادي بيراميدز أنه بالفعل حدثت مفاوضات مع ساسي لاستطلاع رأيه بشأن الانضمام إلى النادي السماوي في صفقة انتقال حر بنهاية عقده مع الزمالك والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وجاءت مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي عبر وسيط لاعبين، الذي يعمل مع أحمد الشناوي حارس السماوي، وهو أيضًا أحد المقربين من عمرو بسيوني مدير التعاقدات.

من جانبه تبحث إدراة الزمالك، تجديد عقد فرجاني ساسي، مع الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة بعد مباراة الأهلي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.