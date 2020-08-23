رياضة | صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث يريد فريق برشلونة إبرام صفقة تبادلية مع نادي اياكس امستردام خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لتقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن لويس سواريز هو مفتاح عملية التعاقد مع فان دي بيك، والفريق الكتالوني لا يمانع رحيل الأوروجوياني في الميركاتو.

وأوضحت تلك التقارير، إن رونالد كومان مدرب البارسا الجديد طلب من إدارة النادي بضرورة ضم فان دي بيك، حيث يرى المدرب الهولندي أن الثنائي ميراليم بيانيتش وفرينكي ديونج يحتاجون لاعب ثالثًا بمواصفات لاعب اياكس.

يذكر أن راتب لويس سواريز العالي جعل إدارة الفريق تفكر في بيعه، وذلك من أجل تخفيض الرواتب في الموسم الجديد، بسبب الأزمة المالية التي تواجه النادي لتوقف النشاط الرياضي بعد انتشار فيروس كورونا.