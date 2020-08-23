رياضة | بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني نجح في رهانه على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي عندما قام بتصعيده منذ قرابة خمس سنوات من تدريب فريق الرديف إلى الفريق الأول لخلافة رافائيل بينيتيز ليبدع المدير الفني الفرنسي ويحقق العديد من البطولات على رأسها ثلاثية تاريخية لبطولة دوري أبطال أوروبا ولكن طريقة رحيل زيدان سابقًا جعلت بيريز يستعد بالفعل لتجهيز خليفته المحتمل، حيث طالبه بالبقاء دائمًا على استعداد لتولي المهمة.

وأكدت صحيفة دون بالون الإسبانية أن الخليفة المنتظر لزيدان سيسير على دربه، حيث وضع بيريز عينه على الإسباني راؤول جونزاليس المدير الفني للكاستيا وأسطورة النادي الحية ليكون المدير الفني المقبل لريال مدريد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن راؤول سيتعين عليه الانتظار في ظل حصول زيدان على دعم كامل من النادي للاستمرار في مهمته إلى متى يريد بعد أن نجح في تحقيق بطولات على الصعيد الأوروبي والمحلي بالإضافة إلى نجاحه في إعادة بناء الفريق في الموسم الحالي بعد موسم كارثي مضى تحت قيادة جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من ذلك فإن إدارة ريال مدريد تدرك جيدًا أن زيدان قد يغير خطته في وقت قريب ويخشون رحيله عقب نهاية الموسم المقبل على نفس طريقة رحيله عقب تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا الثالثة خاصة في ظل اهتمام المنتخب الفرنسي بالحصول على خدماته واتجاهه للاستعداد لخوض غمار بطولة كأس العالم المقبلة.