شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف القمة ويبدأ الاستعداد للجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف مباراة القمة، التي أقيمت مساء أمس على ‏استاد القاهرة، وخسرها بنتيجة «1-3»، ويبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة، التي تقام يوم 26 أغسطس الجاري، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 56 نقطة، ويبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة التي ‏تقام يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الـ22 في مسابقة الدوري الممتاز.‏