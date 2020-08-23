شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف القمة ويبدأ الاستعداد للجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف مباراة القمة، التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، وخسرها بنتيجة «1-3»، ويبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة، التي تقام يوم 26 أغسطس الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول المسابقة برصيد 56 نقطة، ويبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة التي تقام يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الـ22 في مسابقة الدوري الممتاز.
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