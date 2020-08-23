شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أسامة فيصل.. أهداف قاتلة حسمت القمة بدقائقها الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التسجيل في اللحظات الأخيرة يحتاج إلى عزيمة وإصرار من اللاعبين والإيمان بالقدرة على التسجيل في أي وقت طالما أن الحكم لم يعلن انتهاء المباراة.... وتزداد الإثارة والمتعة عندما تحرز الأهداف القاتلة في لقاءات القمة المصرية بين الأهلي والزمالك.

أمس السبت، نجح ناشئ نادي الزمالك الصاعد أسامة فيصل في إحراز هدف ضمان الفوز للفريق الأبيض في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليلحق بالأهلي أول هزيمة له بالدوري هذا الموسم.

وفيما يلي نستعرض أهدافًا باللحظات الأخيرة سجلت في لقاءات القمة في الـ10 سنوات الأخيرة:

1- في بطولة الدوري المصري، لعام 2010، سجل محمد بركات، نجم الأهلي وقتها، هدف التعادل لفريقه في الوقت القاتل، قبل أن يقترب الزمالك من الفوز باللقاء وحصد النقاط الثلاث.



2- تكرر الموقف بشكل جديد ولكن هذه المرة ليوقف طموح الفريق الأبيض في تسجيل هدف التعادل، في لقاء الأهلي والزمالك ببطولة الدوري بموسم 2016/2015، الذي انتهى بفوز الأهلي 2-0. البديل عمرو جمال، لاعب الأهلي وقتها، تمكن بهجمة مرتدة واحدة من إراحة لاعبي فريقه بهدف ضمان الفوز.

3- يعد النيجيري جونيور أجايي، لاعب النادي الأهلي، هو آخر لاعبي الأحمر الذي سجل في شباك الزمالك بقمة الدوري في الأوقات الصعبة، حيث سجل هدف تعزيز الفوز للفريق الأحمر في شباك الأبيض، لينهي آمال عودة الزمالك للمباراة.

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4- استطاع لاعب الزمالك الصاعد أسامة فيصل تسجيل هدف تعزيز الفوز للأبيض في الدقيقة +97، بعدما كان الزمالك متقدمًا على الأهلي بهدفين لهدف، ليمنع الأهلي من فرصة تعديل النتيجة، ويُلحق به أول هزيمة بالدوري هذا الموسم.