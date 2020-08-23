شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: كارتيرون «مابيفتيش» وعلى فايلر تعلم الدرس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي أخطأ بتغيير طريقة لعب الفريق خلال مباراة القمة، مشيدًا بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.

وكتب «ميدو» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «الخطأ في الكورة طبيعي، وأكبر مدربين العالم بتغلط، لكن بتعترف بكده، وبتعدل وما بتتكبرش..كارتيرون ذكي يعرف كيف يدير المباريات الكبيرة، مابيفتيش وبيعرف يتعامل مع اللاعبين نفسيًا، وعنده مشروع وبيبص على اللاعيبه الصغيرة وبيطورهم.. والأهلي عرف النهاردة إنه اتسرع بشكل كبير في قرار رحيل كارتيرون».

وأضاف: «على فكرة مفيش أي مشكلة إن مدرب يغلط في مباراة، المهم إنه يتعلم الدرس.. فايلر غلط بتغيير طريقة اللعب لأول مرة في ماتش كبير، وأكيد اتعلم إن اللاعب المصري ماينفعش تعمل معاه كده لأنه ماعندوش أي مخزون من الوعي التكتيكي يسمحله إنه يغير أفكاره في ماتش كبير مرة واحدة».