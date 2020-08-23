شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعدل عقود ناشئي الزمالك.. وجلسة مع عبدالله جمعة للتجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن هناك جلسة سيعقدها، اليوم الأحد، مع ظهير أيسر الفريق عبدالله جمعة، من أجل تجديد تعاقده مع النادي.
وأضاف «منصور»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «تن»، أمس عقب فوز الزمالك الكبير على الأهلي «3-1»، أنه لا توجد مشاكل في عقود الثنائي محمود علاء وطارق حامد، قائلًا إن هناك نسبة من المستحقات الخاصة بعقودهم الجديدة سيحصلون عليها، مؤكدًا أن التونسي فرجاني ساسي سيجدد تعاقده مع الفريق الأبيض.
وأشار «منصور» إلى أنه سيتم تعديل عقود لاعبي الزمالك الناشئين المنضمين إلى الفريق الأول، خاصة بعد تألقهم في المباريات الأخيرة، قائلًا إنه ستتم زيادة عقودهم بالتدريج حتى لا تحصل لهم «صدمة» عند تقاضي مبالغ كبيرة.
ولفت رئيس الزمالك إلى أنه لا يمانع رحيل أي لاعب للاحتراف، بشرطة إحضار عرض يليق باسم اللاعب ونادي الزمالك، وهو ما أكده لجميع اللاعبين ومن بينهم يوسف أوباما ومصطفى محمد.
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