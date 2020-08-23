شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن المفاوضات مع رمضان صبحي: الأهلي خطف كهربا.. زعلان ليه؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن المفاوضات لضم رمضان صبحي وإرسال خطاب إلى نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، كانت مناورة.

وأضاف «منصور»: «الجواب إللي راح النادي الإنجليزي، إنت ماتدخلش في نية رئيس النادي إللي بعته، هل في نيته إنه عاوز الولد؟، حد كان عارف إن الخطاب راح وفيه زيادة مليون جنيه إسترليني؟، وبعدما ما اتعرض فيه 2.5 مليون جنيه إسترليني بقوا 3.5 مليون، وغيري عرض 4 ملايين».

وتابع: «هدفي إن اللاعب المتميز ده ما يبقاش في الأهلي، زي ما شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور وعبدالله السعيد، إنت عندك عمارة وهديت أعمدتها، هو مش الأهلي خد كهربا خطف، أنت إللي بدأت، أنا كنت مسالم وخدت عبدالله السعيد كان عقده خلص، أنا بشتري رمضان من الأهلي ولّا من النادي الإنجليزي، إنت زعلان ليه».