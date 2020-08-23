شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد نهائي دوري الأبطال والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تتجه الأنظار صوب مدينة لشبونة البرتغالية، وتحديدًا ملعب النور، لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع بين فريقي بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلتقي الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويدخل كل طرف اللقاء بطموح مختلف، والمباراة مذاعة على قنوات «بين سبورت».

وفي الدوري المحلي الممتاز، يلتقي حرس الحدود مع الإسماعيلي في الخامسة مساءً، ووادي دجلة مع الاتحاد السكندري في التاسعة مساءً بالجولة 21 من المسابقة، والمباريات مذاعة على قنوات «أون تايم سبورت».