شكرا لقرائتكم أيمن يونس: لا اعتقد أن وليد سليمان تعمد إيذاء عبد الشافى .. والسولية كان رائعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق اعجابه الشديد بمباراة القمة التى جمعت الاهلى والزمالك بالجولة 21 للدوري ، وقال يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" شكراً للأهلى والزمالك على مباراة جميلة ، وعلى أخلاق اللاعبين ، وعلى احترامهم لمصر ، وظهورهم بشكل مميز بدون أى تجاوزات ".

وتابع أيمن يونس:" شكراً عمرو السولية فلقد كنت رائع فى امتصاص غضب زملاؤك وتهدئة لاعبى الزمالك فى الملعب ، ولا اعتقد أن وليد سليمان كان يتعمد إيذاء محمد عبد الشافى ، وليد ليه طريقة معينة فى الارتقاء للأعلى ومكنش شايف حاجة ، ونص ملعب الاهلى كان وحش فى الملعب وهو سبب الخسارة ، الزملكاوية يفرحوا لان ده حقهم والاهلاوية ازعلوا بس دى مش نهاية المطاف ، أنا مثلا هحفل على صحابى الاهلاوية تلاقى رامز جلال دلوقتى عامل مندبة عشان الاهلى خسر وهوصله ، هى دى الروح بينا دعابات وهزار بس".

وعن مؤمن زكريا قال أيمن يونس :"لو أى حد عنده دموع مستخبية أنصحه لايشاهد فيديو مؤمن زكريا لانه صعب ومؤثر ، اتمنى الشفاء لمؤمن وباذن الله يعود أقوى من الأول".

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وبات أسامة فيصل، مهاجم الزمالك الصاعد، أصغر هدافى الديربى بين الفارس الأبيض والأهلى فى العشرين سنة الأخيرة، بعد هدفه فى شباك الفريق الأحمر بالقمة 120، حيث نجح أسامة فيصل فى التسجيل فى شباك الأهلى بالأمس وعمره 19 عاما و7 أشهر، بينما كان أصغر هدافى الديربى فى السنوات الأخيرة هو محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالى الذى سجل فى شباك الفريق الأحمر فى عمر الـ20 عاما و6 أشهر.

وفاز فريق الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة، فى الجولة الـ21 بالدورى، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم ، وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.

وأبدى أسامة فيصل مهاجم الزمالك سعادته بتسجيل هدف في مرمى الأهلي، وقال:"اعتدنا في الزمالك على مواجهة أي فريق وتربينا على ألا نخاف من أي منافس لذلك لم أشعر بالخوف مطلقاً في مواجهة النادي الأهلي، ووالدتى توقعت أن أحرز هدف فى شباك المارد الأحمر"، وأهدى اللاعب الشاب الهدف الذي سجله إلى شقيقه المريض الذي تمنى شفاءه.

وأضاف أسامة فيصل أنه سعيد بالهدف لأنه يأتي في وقت يتمناه أي لاعب شاب مع الزمالك أو فريق كبير ينتمي اليه خاصة وأنه في أعرق ديربي عربي وأفريقي، مشيرًا إلى إن المشوار أمامه مازال طويلاً ولم يقدم أى شيئ للفارس الأبيض حتى الأن.