شكرا لقرائتكم صلاح عبد الله يصف القمة: "ليلة من ليالى الزمالك الجميلة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى الفنان صلاح عبد الله سعادته الشديدة بالفوز الذى حققه الزمالك على غريمه الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف أمس مؤكداً أنها ليلة جميلة من ليالى الزمالك الجميلة،وقال صلاح عبد الله فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" ليلة من ليالى الزمالك الجميلة كان جمهور الفارس الابيض الوفى محتاجها فى الوقت ده ، لان جمهور الزمالك يزداد عدده حتى أوقات تعثر الفريق ويزداد ارتباطه بالنادى بشكل غريب".

وتابع صلاح عبد الله :"عجبنى جدا أن الزمالك بعد ما الاهلى سجل هدف التعادل لم ينهار حدث هزة خفيفة ولكن استطاع أن ينتفض ويسجل هدفين ويفوز بالقمة ، وبعتبر أشرف بن شرقى اللاعب رقم 1 فى الزمالك ، وعجبنى هدف مصطفى محمد أوى كل شوية أعيده أشوف ازاى الولد ده عنده اصرار وتمكن ليسجل هدف من أجمل أهداف القمة".

ويضيف صلاح عبد الله :"ازواج بناتى الأهلاوية هربوا منى أمبارح معرفتش احفل عليهم عشان موجود فى الساحل الشمالى ، بس كلمت المخرج عمر عبد العزيز بحبه أوى وهو أهلاوى أوى فكان لازم أغلس عليه".

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وتابع صلاح عبد الله :"كنت بتفرج على الماتش امبارح فى مكان ما وكان موجود شخص ضخم الجسم يشجع الاهلى وكان منفعل مع كل لعبة وكنت خايف أشجع الزمالك بصوت يضربنى ولا حاجة وصاحبى قالى خف بقى شوية الراجل ايده تقيلة وفجأة لقيت زوجته تهلل فرحاً بهدف الزمالك واكتشفت انها زملكاوية وهو لم ينفعل اطلاقا وبعد المباراة قالى مبروك يافنان قولتله مش تقول من بدرى أنا طول الماتش مرعوب منك ".

وأكمل صلاح عبد الله :"الاهلى والزمالك يعنى مصر ، نشجع كل فريق عادى بس مبحبش حد يقولى هشجع اسرائيل لو بتلاعب الاهلى أو العكس ، دى نغمة مرفوضة".

الزمالك كان قد فاز على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلى ياسر إبراهيم، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثانى فيما تجمد رصيد الأهلى عند 56 نقطة فى قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.