شكرا لقرائتكم اسامه فيصل .. أصغر هدافي القمة في آخر 20 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسامه فيصل

بات أسامة فيصل، مهاجم الزمالك الصاعد، أصغر هدافى الديربى بين الفارس الأبيض والأهلى فى العشرين سنة الأخيرة، بعد هدفه فى شباك الفريق الأحمر، فى القمة 120، حيث نجح اسامه فيصل فى التسجيل فى شباك الأهلى بالأمس وعمره 19 عاما و7 أشهر بينما كان أصغر هدافى الديربى فى السنوات الأخيرة هو محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالى الذى سجل فى شباك الفريق الأحمر فى عمر الـ20 عاما و6 أشهر.

وفاز فريق الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة، فى الجولة الـ21 بالدورى، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم ، وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.

Advertisements



254522_0

وأبدى أسامة فيصل مهاجم الزمالك سعادته بتسجيل هدف في مرمى الأهلي، وقال:"اعتدنا في الزمالك على مواجهة أي فريق وتربينا على ألا نخاف من أي منافس لذلك لم أشعر بالخوف مطلقاً في مواجهة النادي الأهلي، ووالدتى توقعت أن أحرز هدف فى شباك المارد الأحمر"، وأهدى اللاعب الشاب الهدف الذي سجله إلى شقيقه المريض الذي تمنى شفاءه.

وأضاف أسامة فيصل أنه سعيد بالهدف لأنه يأتي في وقت يتمناه أي لاعب شاب مع الزمالك أو فريق كبير ينتمي اليه خاصة وأنه في أعرق ديربي عربي وأفريقي، مشيرًا إلى إن المشوار أمامه مازال طويلاً ولم يقدم أى شيئ للفارس الأبيض حتى الأن.