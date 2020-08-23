شكرا لقرائتكم خبر عن "محدش هيجيبلنا جلطة غير ده".. مروان محسن فى مرمى نيران كوميكس السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب مروان محسن لاعب النادى الأهلى فى غضب كبير من جانب جمهور فريقه بعد لقطة رفضه استلام الكرة التى مررها له زميله أليو بادجى، أمام الزمالك، بدون مبرر واضح حتى الآن، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فى القمة رقم 120 بين الفريقين، والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3 / 1.



محدش هيجيب لنا جلطة غير ده



السخرية من مروان محسن

وتحول غضب الجمهور كالعادة إلى سخرية من المشهد الغريب الغير متكرر في الملاعب، فهو لم يكن متسلل وتمركزه كان صحيحا ليضيع فرصة مهمة على فريقه، مما فتح عليه نيران الكوميكسات باستخدام الكثير من مشاهد الأفلام الذى يظهر بها البطل أنه غير مبالى بما يحدث حوله مثل مشهد "عاطف" فى فيلم "الناظر"، وغيرها الكثير من اللقطات المضحكة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى وأشهرها جملة "وحياة النبى محمد ما حد هيجبلنا جلطة غير ده".



مروان محسن

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صورة أخري

وفتح العديد من المحللين النار على مروان محسن بعد تلك الواقعة، حيث طلب عماد متعب مهاجم الأهلى السابق من مروان، أن يُعيد حساباته ويحصل على فترة أجازة ويبعد عن مجال كرة القدم لفترة حتى يستطيع العودة والعطاء مرة أخرى، كما علق الشيخ طه إسماعيل نجم الفريق السابق، على تلك اللقطة قائلًا: "مش بحب أهاجم حد، لكن هناك بعض اللاعبين كتير عليهم يلعبوا فى الأهلى".

السخرية من اللاعب



كوميكس

وبالنظر لموقف مروان محسن من تمريرة بادجى، يتضح أن هناك احتمالين لا ثالث لهم، الاحتمال الأول أن يكون مروان محسن فاقد تركيزه ولم يدرك موقعه داخل المستطيل الأخضر، وإنه كان سيمثل خطورة بالغة على مرمى الزمالك إذا قام باستلام الكرة من بادجى خاصة وإنه كان بدون رقابة.



التريقة علي مروان



تسلل مروان

والاحتمال الثانى، وهو الأقرب، أن يكون اللاعب غضب من بادجى الذى قام بالاستحواذ على الكرة التى كان مررها الأنجولى جيرالدو قبل أن تصل لمروان، وبناءًا على هذا الغضب رفض مروان استلام الكرة مرة أخرى من بادجى معتقدًا إنه سيكون وقع فى مصيدة التسلل كونه كان مندفعًا ومنتظر أن يستلم تمريرة جيرالدو الأولى.