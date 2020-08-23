شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يضع برنامجا مكثفا لتجهيز دونجا لمواجهات الإسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للإسماعيلى، برنامحا بدنيا مكثفا لتجهيز محمود عبد العاطى دونجا لاعب الفريق من أجل تجهيزه للمشاركة مع الدراويش فى المباريات القادمة بعد شفائه من الإصابة فى أنكل القدم التى لحقت به فى بداية فترة الإعداد لعودة مسابقة الدوري ، ويستضيف حرس الحدود نظيره الإسماعيلى في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الحرس بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة فيما تعادل الدراويش مع وادى دجلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى أيضاً.

Advertisements

وطالب محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة بتحقيق الانتصار الثانى على التوالي أمام منافس قوى على ملعبهم في ظل تقارب نقاط الفريقين في جدول المسابقة.

بينما يسعى الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلى لحصد أول ثلاثة نقاط بعد فترة التوقف بعد الأداء الباهت في مباراة وادى دجلة الأخيرة على ستاد الإسماعيلية بحثاً عن التقدم في سباق مراكز الدوري.