شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم نصف نهائى كأس كرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم منافسات بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال، حيث يلتقى سموحة مع الاتحاد السكندرى فى تمام السادسة مساءً، كما يلتقى سبورتنج والأهلى فى نفس الدور الساعة الثامنة والنصف مساء وتقام المباريات بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الثالث والرابع ونهائى مسابقة الكأس الثلاثاء 25 من الشهر نفسه، بعدما قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة السلة تعديل مواعيد عدد من مباريات كأس مصر رجال وسيدات لإتاحة الفرصة من أجل بث المباريات تلفزيونيًا على الهواء مباشرًة، وأخطرت اللجنة صباح اليوم، الجمعة، الأندية فى خطاب رسمى بالمواعيد الجديدة للمباريات المقرر أن تقام على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

تمكن فريق النادى الأهلى للناشئين تحت 20 سنة من تحقيق لقب بطولة دورى الجمهورية لموسم 2019/2020 بعد الفوز على نظيره الجزيرة مساء اليوم الأربعاء بنتيجة 55-44، وأقيمت مباريات الدور النهائى من مسابقة دورى الجمهورية تحت 20 سنة على ملاعب نادى الصيد بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة الأهلى والجزيرة والأوليمبى والشمس

كان فريق سموحة لكرة السلة رجال تغلب على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 75/71، بمنافسات ربع نهائى كأس مصر لكرة السلة رجال، فى اللقاء الذى أقيم على صالة الفائز، ليصعد الفريق الأزرق الى نصف نهائى البطولة .