شكرا لقرائتكم خبر عن "سقطة" فايلر بعد القمة.. الخسارة بهدفين زى تلاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقطة كبيرة ارتكبها السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بعد مباراة الزمالك أمس، السبت، فى الدورى والتى خسرها الأهلى بثلاثة أهداف لهدف عندما قال عقب المباراة إن الخسارة بهدفين مثلها مثل الخسارة بثلاثة أهداف أو أكثر، وهو ما فجر بركان الغضب ضد المدرب السويسرى من قبل جماهير الأهلى التى قالت إن المدير الفنى لا يعرف قيمة مباريات القمة بين الأهلى والزمالك.

تصريحات فايلر عقب القمة أكدت على حقيقة مهمة وهى أن فايلر لا يعرف التفريق بين مباراة مهمة وأخرى غير مهمة، كما أنه غير مُدرك لأهمية مباريات الزمالك وهذا ما ظهر فى تصريحاته عقب خسارة السوبر المحلى الأخير أمام الزمالك فى شهر فبراير الماضى، حيث خرج المدرب السويسرى المغرور وقتها يتحدث عن أعذار واهية وقلل من خسائر هزيمة الاهلى أمام خصمه التقليدى الزمالك فى السوبر الماضى، قائلاً، "الهزيمة من الزمالك مثل الهزمية من أى منافس وهو أمر لا يستقيم مع جمهور الأهلى أو الزمالك فى هذه المباريات".

فايلر فى كل خسارة لا يتحدث عن أخطائه ولا مشاكله الفنية وظهر واضحاً أنه لا يعرف أهمية وحجم مباريات القمة لجماهير الفريقين وأنها تمثل بطولة خاصة بعيداً عن ترتيب الفريقين فى جدول الدورى، لذا ليس منطقياً أن يتحدث فايلر بعد مباراة أمس عن أن الخسارة بهدفين من الزمالك شأنها شأن الخسارة بثلاثة أهداف.

ارتداء فايلر "قميص أبيض" فى قمة الأمس أثار غضب الجماهير الأهلاوية التى تساءلت عن سر ارتداء المدير الفنى اللون الذى يرتديه منافسه فى القمة وهو أمور كلها تؤكد أن فايلر يتعامل ببرود _وليس ثقة_ مع مباريات الزمالك ولا يعرف كيف يشحن لاعبيه معنوياً لها من أجل الفوز وإسعاد الجماهير.