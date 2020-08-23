شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى ناشئ بعمر 24 سنة يقود الجبهة اليمنى بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مستقبل الجبهة اليمنى فى الأهلي" خلف هذه العبارة اختبأ محمد هانى ظهير أيمن الفريق الأحمر لفترة طويلة منذ تصعيده إلى الفريق الأول فى موسم 2015، حيث حصل على الفرصة كاملة مع أكثر من مدير فنى تولى إدارة النادي الأهلي، ومع كل خطأ يختبئ وراء العبارة الشهيرة "مستقبل الجبهة اليمنى"، إلا أن الخسارة الأخيرة التى تلقاها النادى الأهلي من غريمه التقليدى الزمالك فى مباراة الجولة 21 بالدورى بثلاثية مقابل هدف، محت العبارات المضللة التي اختبأ خلفها هاني لفترات طويلة.

محمد هاني ورحلة التصعيد للفريق الأول

قبل خمس سنوات تم تصعيد محمد هاني إلى الفريق بالنادي الأهلي، وحظي اللاعب بدعم ومساندة كبيرين من الجماهير أو المدربين الذى تحملوا المسئولية الفنية للفريق الأحمر، ورغم تواجده مع لاعب مخضرم فى نفس الجبهة مثل أحمد فتحي لم يتعلم هانى أى جديد واحتفظ بما تعلمه فى قطاع الناشئين.

محمد هاني مستقبل الجبهة اليمنى

ومع ملامحه التى تبدو عليها معالم الطفولة، اختفى هانى فى ظل "مستقبل الأهلي"، حتى بعد بلوغه سن الـ 24 عاماً وظلت الجماهير تعامله كناشئ حديث التصعيد مع كل خطأ أو تقصير، إلا أن بعض الأخطاء تكون فوق الغفران، وهو ما أثار قلق الأهلاوية.

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محمد هاني يثير مخاوف الأهلاوية بعد رحيل الجوكر

خلال فترة قصيرة يدخل النادي الأهلي في تحدي صعب، فمع رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري إلى بيراميدز، سيكون محمد هاني هو المسئول الأول والأخير عن الجبهة اليمنى في القلعة الحمراء، ومع مستوى متذبذب وأداء دفاعي متراجع باتت تلك الجبهة في خطر داهم خاصة مع المواجهات الأفريقية والمباريات القوية.

مباريات محمد هاني مع الأهلي

محمد هانى منذ تصعيده إلى الفريق الأول في يناير 2015، شارك مع الأهلي في 108 مباراة خلال خمس سنوات، سجل 3 أهداف وصنع 9 آخرين.

محمد هاني يهرب من جماهير السوشيال ميديا

وعقب مباراة القمة أغلق هاني جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شنت الجماهير هجوماً عنيفاً على اللاعب الذي كان سبب رئيسي في الخسارة في ظل تراجع المستوى الدفاعي طوال أحداث المباراة.