شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. شوبير: الأعذار غير مقبولة من الاهلى ولازم يصلحوا الأخطاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق هجوماً لاذعاً على القلعة الحمراء عقب خسارة القمة 120 بثلاثية مقابل هدف ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"أول مرة أشوف جمهور الاهلى مرعوب من القمة قبل اللقاء ، أول مرة ده يحصل ، وشوفت كمان نغمة تحفيل على المنابر الرسمية للنادى غير مقبولة وعشان كدا لازم تستحملوا رد أمير مرتضى منصور على التحفيل بتاعكو".

ويضيف شوبير:"الاعذار غير مقبولة من الاهلى ، لازم يصلحوا الاخطاء ويوقفوا مع نفسهم وقفة قبل البطولة الافريقية التى لم يقبل الجمهور خسارتها ، وكمان فيه فوازير مش فاهماها فى الفريق".

وتابع شوبير:"بادجى نجم الاهلى فى القمة لاعب رائع فى العاب الهواء وأزعج دفاع الزمالك ، أحمد فتحى معرفش لماذا لانستفيد منه حتى نهاية عقده طالما نزل فى مباراة أسوان والجمهور دعمه بعد ماكان منقلب عليه بسبب بيراميدز ، وفايلر دفع بيه بديل طب ليه منزلش من الاول وهو اللاعب الأكثر خبرة فى صفوف الاهلى بسبب مشاركته فى كل البطولات التى يمكن تخيلها".

وأكمل شوبير:"مش أن الاوان أن فايلر يفتح صفحة جديدة مع صالح جمعة وينزله التدريب ، لان العند بيورث الكفر ، أجاى فى أسوأ حالاته لايصنع ولا يسجل تشعر كأنه فى غيبوبة كروية، ديانج مهتز منذ عودة الدوري وقبل توقف المسابقة كان الافضل بلامنازع ، جيرالدو كان مميز رغم الاصابة ، وليد سليمان أهدر فرصة غريبة أرتدت بهدف فى شباك الاهلى".

وتابع :"مروان محسن مكنش زعلان هو كان مفكر نفسه أوفسايد ، وبدل مايكافىء فايلر اللى راهن عليه وأداله ثقة وجدد تعاقده ظهر تائه ، فايلر لم يحسن إدارة المباراة ، اعتمد على الكرات العالية وهو أسلوب قديم للغاية وغابت الجمل التكتيكية عن الفريق".

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ويضيف شوبير:"ازاى لاعب مهم زى حسين الشحات تعاقد معه الاهلى مقابل 90 مليون جنيه يغيب عن الفريق طوال هذه المدة رغم أنه كان ممكن يجرى جراحة الفتاق فى فترة توقف الدوري حتى لايخسر الفريق جهوده فى مباريات مهمة تعادل مثلا خسارة 10 مليون جنيه من عقده بما يمثل إهدار مال عام غير مفهوم فى النادى ولازم يكون فيه نظام".

وتابع شوبير:" الاصابات قضاء وقدر ، بس مينفعش نلعب 20 مباراة يدخل فينا 5 أهداف وفى مباراة واحدة تهتز الشباك بثلاثة أهداف ، الاهلى لو لم يستطيع الخروج من هذه الكبوة سريعاً سوف يخسر نقاط أخرى فى الدوري ولكن الاهم بطولة أفريقيا".

ويضيف شوبير:" كمان بلاش شعارات فارغة ، نقعد نتكلم نقول الاهلى مش بيقف على حد واحنا لسه بنتكلم فى قصة رمضان صبحى ورحيله ، مايمشى عادى جدا ، ليه نهاجمه هذا غير مقبول ، وكمان بقول بلاش كلام عن السحر عشان ده كلام فارغ".

ويبذل الجهاز الطبى بالأهلى محاولات لتجهيز حسين الشحات نجم هجوم الفريق بفترة كافية قبل استئناف دورى أبطال أفريقيا، وهى البطولة الأهم لجهاز الكرة وإدارة النادى والجماهير الحمراء، وطلب فايلر تقريراً عن الشحات من الجهاز الطبى لتوضيح موعد عودته بالتحديد بعد إجرائه جراحة الفتاق مؤخراً، خاصة أنه واحد من أهم عناصر الفريق الهجومية التى يعول عليها كثيراً سواء على المستوى المحلى أو الأفريقي.

وأكد طبيب الأهلى لفايلر أن حسين الشحات سيعود فى فترة تتراوح من شهر ونصف إلى شهرين، بحيث يكون تعافى تماماً من تداعيات الجراحة التى أجراها، خاصة أنه تحامل على نفسه كثيراً قبل إجرائها لحاجة الفريق لخدماته، إلا أن المدير الفنى طلب تجهيزه فى وقت أقرب لكى يتسنى له اللحاق بالدور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

ويبدأ الشحات خلال الفترة المقبلة أولى مراحل التأهيل تمهيداً للعودة للتدريبات فى النادى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى الذى أوصى الشحات بالراحة فى المنزل وعدم بذل أى مجهود للتعافى جيداً من الجراحة قبل بدء رحلة التدريبات والعودة للملاعب، ومن المقرر أن يبدأ الشحات تدريباته بخوض تمارين بسيطه كمرحلة أولى فى رحلة العلاج والتأهيل.