شكرا لقرائتكم محمد جودة لـ الأهلي: رتبوا أوراقكم كويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد جودة نجم النادي الأهلي السابق، رسالة إلى إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينية فايلر واللاعبين، وذلك عقب خسارة المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف، في مباراة القمة التي جمعت قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، أمس ضمن منافسات الجولة 21 بمسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف، وقال جودة عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:عايز بس اقول كلمة لمجلس ادارة النادى الاهلى والجهاز الفنى واللاعبين دورى ابطال افريقيا هذا الموسم لا بديل عنه بالنسبه للجماهير.

واصل: رتبوا اوراقكم كويس علشان دى هتكون نقطة فاصلة لكم جميعا وده رأيى المتواضع وشكرا.

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في سياق متصل، تناقش لجنة التخطيط للكرة بالأهلي المدرب السويسري في ملف لاعبي الفريق المُعارين من أجل حسم موقفهم خلال الفترة المقبلة وشهدت الفترة الماضية مناقشة فايلر مع معاونيه موقف المُعارين وسيُقدم المدير الفني تقريرًا للجنة التخطيط للكرة بالنادي برئاسة محسن صالح بشأن المُعارين، ورغم أن فايلر سبق واستقر على إعادة الثنائى محمد شريف "إنبي" وأكرم توفيق "الجونة" إلا أن المدير الفنى طلب جميع التفاصيل عن باقى المُعارين لأنه قد يُعيد التفكير فى إعادة آخرين، لاسيما فى ظل تألق بعض المُعارين فى الفترة الماضية، وفى مقدمتهم عمار حمدى المُعار لطلائع الجيش فى ظل رحيل أكثر من لاعب مؤخرًا من الأهلى، أمثال رمضان صبحى وأحمد فتحى وحسام عاشور وشريف إكرامى وهو ما سيحسمه المدير الفني مع لجنة التخطيط في غضون الأيام القليلة المقبلة..

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودى) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش)، وأن كان أزارو ومارسيلو قد فسخا عقديهما مؤخراً مع الأتفاق والصفاقسي.