شكرا لقرائتكم النادي الاهلي .. سقطة فايلر بعد مباراة القمة تفجر بركان غضب ضده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل النادي الاهلي

سقطة كبيرة أرتكبها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعد مباراة الزمالك أمس ، السبت، في الدوري والتى خسرها الأهلي بلاثة أهداف لهدف عندما قال عقب المباراة أن الخسارة بهدفين مثلها مثل الخسارة بثلاثة أهداف أو أكثر وهو ما فجر بركان الغضب ضد المدرب السويسري من قبل جماهير الأهلي التي قالت أن المدير الفني لا يعرف قيمة مباريات القمة بين الاهلي والزمالك.

تصريحات فايلر عقب القمة أكدت على حقيقة هامة وهي أن فايلر لا يعرف يُفرّق بين مباراة هامة وأخرى غير هامة كما أنه غير مُدرك لأهمية مباريات الزمالك وهذا ما ظهر في تصريحاته عقب خسارة السوبر المحلي الأخير أمام الزمالك في شهر فبراير الماضي حيث خرج المدرب السويسري المغرور وقتها يتحدث عن أعذار واهية وقلل من خسائر هزيمة الاهلي أمام خصمه التقليدي الزمالك في السوبر الماضي ، قائلاً: الهزيمة من الزمالك مثل الهزمية من اي منافس وهو أمر لا يستقيم مع جمهور الاهلي أو الزمالك في هذه المباريات.

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فايلر في كل خسارة لا يتحدث عن أخطاؤه ولا مشاكله الفنية وظهر واضحاً أنه لا يعرف أهمية وحجم مباريات القمة لجكماهير الفريقين وأنها تمثل بطولة خاصة بعيداً عن ترتيب الفريقين في جدول الدوري لذا ليس منطقياً أن يتحدث فايلر بعد مباراة أمس عن أن الخسارة بهدفين من الزمالك شأنها شأن الخسارة بثلاثة أهداف.

إرتداء فايلر "قميص أبيض" في قمة الأمس أثار غضب الجماهير الأهلاوية التى تساءلت عن سر إرتداء المدير الفني اللون الذي يرتديه منافسه في القمة وهو أمور كلها تؤكد أن فايلر يتعامل ببرود وليس ثقة مع مباريات الزمالك ولا يعرف كيف يشحن لاعبيه معنوياً لها من أجل الفوز وإسعاد الجماهير.