شكرا لقرائتكم شوبير: الزمالك فاز بالقمة عن جدارة إستحقاق .. وهؤلاء هم نجوم القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغنى الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر السابق بفوز الزمالك بالقمة 120 بثلاثية مقابل هدف على حساب الاهلى ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"الزمالك فاز بالقمة عن جدارة إستحقاق، الفريق الأبيض يملك خط دفاع مستقر يلعب أفراده مع بعضهما البعض بإستمرار ، زيزو ظهر مرة واحدة ولكنها مؤثرة وهز شباك الاهلى".

ويضيف شوبير:"فرجانى ساسى يستحق لقب أسطى نص الملعب، وأشرف بن شرقى كسب الجولة على حساب محمد هانى، مصطفى محمد مهاجم بمعنى الكلمة ، الونش رجل المباراة بالتساوى مع ساسى، عبد الشافى أحسن ظهير أيسر فى مصر ومكسب رائع للمنتخب ، وإصابته رخمة ونتمنى له العودة سريعاً"

وتابع شوبير:"كارتيرون أدار القمة بطريقة جيدة للغاية ولازمه التوفيق فى بعض الكرات الخطرة للأهلى ونجح فى احتواء خناقة حازم إمام وفرجانى ساسى وقعد معاهم وخلص الموضوع ، ولو الزمالك لم يخسر 4 نقاط بعد عودة ولو كان حضر مباراة القمة الاولى كان الوضع اتغير وكان قرب أوى من الاهلى ، ولكن عامة الدوري لايزال فى الملعب طالما الفارق يسمح بالتعويض "

وأكمل شوبير:" ليا نصيحة لمحمد أبو جبل حارس الزمالك الذى ظهر بمستوى رائع سواء فى العرضيات أو رد الفعل أو التفاهم مع المدافعين ، وواضح انه هينافس الشناوى على حراسة عرين منتخب مصر ، يبقى لازم يبطل نغمة إضاعة الوقت ، ممكن تنجح معاك مرة يا أبو جبل لكن مش عالطول ، عشان انت شايف أحنا بنقول على الهانى سليمان ملك إهدار الوقت ، فبلاش تكرر أسلوبه".

وفاز الزمالك على ضيفه الأهلي بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري العام .

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وباتت هذه الخسارة هي الأولى للأهلي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 18 مباراة والتعادل في مباراتين، فيما أصبح هذا الفوز هو الـ12 للزمالك هذا الموسم مقابل التعادل في ست مباريات والخسارة في ثلاث.

وكان الأهلي أهدر أربع نقاط بعد تعادله في مباراتين خلال الدور الثاني أمام سموحة والإنتاج الحربي بنفس النتيجة (1-1).

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قاد الفريق الأبيض لحصد لقب كأس السوبر المصري بالإمارات بعد تفوقه على الأهلي في ركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وتوقف رصيد الأهلي عند 56 نقطة في صدارة الدوري، بينما رفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وسيتم خصم ثلاث نقاط من الزمالك بنهاية الموسم كعقوبة موقعه عليه، عقب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي في الدور الأول خلال شهر فبراير الماضي.