شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. القلعة البيضاء تصرف 800 ألف جنيه لحازم إمام "نسبة المشاركة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرفت إدارة الزمالك، 800 ألف جنيه لحازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، عبارة عن نسبة المشاركة الخاصة به عن منافسات الموسم الماضى، وذلك بعد تقدمه بالتماسا حول تلك النسبة الخاصة بمشاركاته مع الأبيض فى الموسم المنقضى، وعاد اللاعب للمشاركة مع الفريق فى القمة 120 بعد تعافيه من إصابة العضلة الأمامية ليحقق الأبيض فوزا بنتيجة 3 / 1 على الأهلى، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، بإستاد القاهرة، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم ، وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.