شكرا لقرائتكم محمد هاني .. قصة ناشئ يقود الجبهة اليمنى في النادي الاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مستقبل الجبهة اليمنى في الأهلي، خلف هذه العبارة، اختبأ محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر لفترة طويلة منذ أن تم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2015، حيث حصل على الفرصة كاملة مع أكثر من مدير فني تولى إدارة النادي الأهلي، ومع كل خطأ يختبأ وراء العبارة الشهيرة "مستقبل الجبهة اليمنى"، إلا أن الخسارة الأخيرة التي تلقاها النادي الأهلي من غريمه التقليدي نادي الزمالك في مباراة الجولة 21 بالدوري بثلاثية مقابل هدف، محت العبارات المضللة التي اختبأ خلفها هاني لفترات طويلة.



محمد هاني ورحلة التصعيد للفريق الأول

قبل خمس سنوات تم تسعيد محمد هاني إلى الفريق بالنادي الأهلي، وحظي اللاعب بدعم ومساندة كبيرين من الجماهير أو المدربين الذي تحملوا المسئولية الفنية للفريق الأحمر، ورغم تواجده مع لاعب مخضرم في نفس الجبهة مثل أحمد فتحي لم يتعلم محمد هاني أي جديد واحتفظ بما تعلمه في قطاع الناشئين.





محمد هاني مستقبل الجبهة اليمنى

ومع ملامحه التي تبدو عليها معالم الطفولة، اختفى هاني في ظل "مستقبل الأهلي"، حتى بعد بلوغه سن الـ 24 عاماً وظلت الجماهير تعامله كناشئ حديث التصعيد مع كل خطأ أو تقصير، إلا أن بعض الأخطاء تكون فوق الغفران، وهو ما أثار قلق الأهلاوية.

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محمد هاني يثير مخاوف الأهلاوية بعد رحيل الجوكر خلال فترة قصيرة يدخل النادي الأهلي في تحدي صعب، فمع رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري إلى بيراميدز، سيكون محمد هاني هو المسئول الأول والأخير عن الجبهة اليمنى في القلعة الحمراء، ومع مستوى متذبذب وأداء دفاعي متراجع باتت تلك الجبهة في خطر داهم خاصة مع المواجهات الأفريقية والمباريات القوية.





مباريات محمد هاني مع الأهلي

محمد هاني منذ تصعيده إلى الفريق الأول في يناير 2015، شارك مع الأهلي في 108 مباراة خلال خمس سنوات، سجل 3 أهداف وصنع 9 آخرين.





محمد هاني يهرب من جماهير السوشيال ميديا

وعقب مباراة القمة أغلق هاني جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شنت الجماهير هجوماً عنيفاً على اللاعب الذي كان سبب رئيسي في الخسارة في ظل تراجع المستوى الدفاعي طوال أحداث المباراة.