شكرا لقرائتكم ذئاب الجبل تبدأ تجهيز طاهر محمد طاهر لمعركة الزمالك المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسابق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، الزمن، لتجهيز طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، من أجل المواجهة المرتقبة لذئاب الجبل أمام نادي الزمالك يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث كان طاهر قد غاب عن المشاركة مع المقاولون منذ استئناف مسابقة الدوري العام بعد توقف كورونا لإصابته في العضلة الأمامية.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن تقنية الفار ساهمت كثيراً فى زيادة جودة التحكيم وأعادت الكثير من الحقوق إلى أصحابها فى مباريات الدورى العام، موضحا أنه مع مرور الوقت واكتساب الحكام لخبرات التعامل مع نظام الفار سيكون الأمر أكثر دقة وسهولة.

Advertisements

وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن العيب الوحيد الذى يؤخذ على تقنية الفار هو التأخير فى إعلان القرارات الذى قد يقتل متعة المباراة ولكن مع زيادة الخبرات سينتهى هذا الأمر.

من جانبه أكد علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون، أن طاهر بدأ تدريبات الجري مع الفريق قبل مباراة أسوان إلا أن مشاركته في مباراة الزمالك مازالت غير مسحومة حتى يطمئن الجهاز الفني على الجاهزية الكاملة للاعب.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 37 نقطة عقب الخسارة الأخيرة التي لحقت بذئاب الجبل بهدف نظيف أمام فريق أسوان، في الجولة 21، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 21 مباراة، فازوا فى 11 لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا ست مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 18 آخرين.