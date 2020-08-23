شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. سيد عبد الحفيظ يرفع شعار "روح شوف مصلحتك" لتطفيش النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكثر من ضربة موجعة تلقتها جماهير النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، برحيل عدد من نجوم الفريق سواء الكبار أو الصغار بشكل غير لائق للاعبين أو حتى إدارة الفريق الأحمر، ورغم أن الأهلي كان في أوقات سابقة بمثابة "مغناطيس" لنجوم الكرة، أصبح من أكثر الأندية الطاردة لهم، بالفعل قد يكون بعضهم رحل لسبب مادي إلى أن البعض لم يكشف عن أسباب الرحيل خاصة في ظل تقدير الأهلي لهم خلال المفاوضات، واشتكى أغلبهم من سوء المعاملة.

رحيل النجوم أثر بشكل مباشر على أداء الفريق الأحمر الذي بدا متراجعاً أمام خصومه وخاصة غريمه التقليدي نادي الزمالك، ليخسر بثلاثية مقابل هدف في مباراة القمة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، بعد خسارة ليست بعيدة في مباراة كأس السوبر المصري التي فاز بها الزمالك أيضاً على حساب الفريق الأحمر بركلات الجاء، الأمر الذي أعاد فتح ملفات الفشل والتخبط الإداري في الفريق الأول والذي ساهم بشكل ملحوظ في تراجع مستوى الفريق.

"سيد عبد الحفيظ"، لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة بالفريق، يعتبر هو الحلقة الأولى في سلسلة مفاوضات الأهلي مع أولئك النجوم، إلا أنه أخفق في حسم الملفات بشكل مناسب، حتى أصبح أمر الرحيل لغزاً محيراً في القلعة الحمراء، فلماذا يفضل أولئك النجوم نادي آخر على أحد أفضل الأندية العربية والأفريقية.

"شوف مصلحتك"، كلمة قالها عبد الحفيظ لعبد الله السعيد، قبل أن يوقع اللاعب لنادي الزمالك، مصدر مقرب من اللاعب قال إن السعيد أثناء المفاوضات مع الأهلي لتجديد تعاقده، أبلغ الأهلي بتلقيه عروضا من خارج مصر، وبالتالي أبلغه سيد عبد الحفيظ "شوف مصلحتك"، حسبما أوضح المصدر المقرب من اللاعب، لينتهي المطاف بأحد أبرز نجوم الفريق بالتوقيع في نادي الزمالك.

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الملف الثاني الذي فشل فيه مدير الكرة بالأهلي، عدم إبلاغ حسام عاشوركابتن الفريق السابق بأن النادي لن يجدد له موسماً جديداً بعد قرار لجنة التخطيط، ليعرف عاشور بالأمر في وقت متأخر على أن يتخذ قراره وهو ما صدم اللاعب وأحدث أزمة بينه وبين الإدارة.

محمد الشناوي وأحمد فتحي، أيضاً رفضا التفاوض مع عبد الحفيظ قبل أن يتدخل أمير توفيق لحسم تجديد الشناوي، إلا أن الوقت كان متأخراً على أحمد فتحي الذي قرر الرحيل إلى بيراميدز.

وعجز سيد عبد الحفيظ عن معاملة وليد أزارو بالشكل النفسي الذي يؤهل اللاعب لتقبل الجلوس على دكة البدلاء، قبل أن تثار أزمة كبيرة بين اللاعبين ورينية فايلر مدرب الفريق، ليخسر الأهلي جهود المغربي في وقت صعب وأصبح أزارو في موقف "لاعب مع إيقاف التنفيذ".

سيد عبد الحفيظ ظهر في برنامج مقالب شهير، خلال شهر رمضان المبارك، وجاءت ردود أفعاله لتمحي صورة مدير الكرة بالأهلي الذي يعبر عن صورة النادي بشكل الذي يليق به، وهو ما أثار غضب الجماهير خاصة تجاهلت الإدارة هذا الموقف.