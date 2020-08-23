شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. عبد الشافي يخضع لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في الترقوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، الثانية عشر من ظهر اليوم، الأحد، موعداً لإجراء العملية الجراحية لمحمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، وذلك بعد إصابته بكسر فى عظمة الترقوة، عقب إصابته فى الكرة المشتركة بينه وبين وليد سليمان لاعب الأهلى فى مباراة القمة 120 بالدورى والتى جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة، ليتم نقله فور الإصابة إلى المستشفى للوقوف على حالته بصحبة الجهاز الطبى للأبيض، ورافقه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، تم حجزه بالمستشفى من أجل الخضوع للعملية الجراحية صباح اليوم الأحد، قائلا: "سيقوم بتركيب شريحة ومسامير لتثبيت الكسر فى عظمة الترقوة"، وكشف الجهاز الطبى للزمالك، عن حاجة محمد عبد الشافى، لمدة تتراوح من 6 أسابيع إلى ثمانية أسابيع بصورة مبدئية للعودة إلى الفريق بعد الكسر الذى تعرض له فى عظمة الترقوة حيث سيخضع لعملية جراحية لتثبيت الترقوة خلال الساعات القادمة، بعد نقله إلى المستشفى، عقب تعرضه للإصابة فى مباراة القمة 120 أمام الأهلى.

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وشهدت مباراة القمة فوز الزمالك على الأهلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سيد زيزو، بالهدف الأول للأبيض، قبل أن يتعادل ياسر إبراهيم للأحمر، فيما أضاف مصطفى محمد الهدف الثانى لفريقه ثم أحرز أسامة فيصل الهدف الثالث لأبناء ميت عقبة، وجاء هدف مصطفى محمد بعدما غاب عن التهديف فى مباريات الزمالك الأخيرة بالدورى عقب استئناف مسابقة الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى، وجه أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالزمالك الشكر للاعبى فريقه بعد الفوز الكبير على غريمه التقليدى الأهلى، مضيفًا أن أتوبيس الزمالك وصل اليوم لإستاد القاهرة وعندما يأتى يحقق الفوز، مؤكدًا أن الفوز رد على الإشاعات التى طالت الفريق بوجود خناقات وأزمات داخل الفريق فى اليومين الماضيين مشيرًا أن الزمالك فريق واحد ومابنسمعش كلام حد.

وأشار المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك حديثه أن ناديه غنى ماديًا وفى حالة رغبته فى التعاقد مع أى لاعب فسيقوم بالتعاقد معه، مضيفًا أن مكافآة الفوز حاجة خاصة بين المستشار مرتضى منصور رئيس النادى واللاعبين.